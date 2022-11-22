Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Обозреватель в «Гуаньча»: Зеленский предъявляет чрезмерные требования Западу, от которых все устали

, 07:30 Источник: РИА Новости

Обозреватель в «Гуаньча»: Зеленский предъявляет чрезмерные требования Западу, от которых все устали
Зеленский, фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на поддержку Запада и предъявляет чрезмерные требования, от которых все устали. Об этом в издании «Гуаньча» написал обозреватель Чэн Фэн. 

В материале указано, что Зеленский привык надеяться на помощь стран Запада, предъявлять высокие требования и обвинять союзников. 

Обозреватель также подчеркнул, что Зеленский использует шантаж. Например, отказ от урегулирования конфликта путём переговоров с РФ. 

Делая прогнозы, Чэн Фэн указывает, что Киев рано или поздно может остаться без помощи стран НАТО и ЕС, в том числе оружия. 

«Это наскучило не только жителям, проживающим в западных странах, и местным СМИ, но и их правительствам», — резюмировал Чэн Фэн.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей