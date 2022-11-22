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22 ноября 2022, 07:30 Источник: РИА Новости

Зеленский, фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на поддержку Запада и предъявляет чрезмерные требования, от которых все устали. Об этом в издании «Гуаньча» написал обозреватель Чэн Фэн.

В материале указано, что Зеленский привык надеяться на помощь стран Запада, предъявлять высокие требования и обвинять союзников.

Обозреватель также подчеркнул, что Зеленский использует шантаж. Например, отказ от урегулирования конфликта путём переговоров с РФ.

Делая прогнозы, Чэн Фэн указывает, что Киев рано или поздно может остаться без помощи стран НАТО и ЕС, в том числе оружия.

«Это наскучило не только жителям, проживающим в западных странах, и местным СМИ, но и их правительствам», — резюмировал Чэн Фэн.