Зеленский вновь заявил, что Украина должна стать полноправным членом Евросоюза и НАТО

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21 ноября 2022, 19:20

В. Зеленский, фото из соцсети

Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде, вновь призвал Запад поддержать его заявку о вступлении Украины в Североатлантический альянс и Европейский союз.

Руководитель киевского режима, обращаясь к западным покровителям, призвал увидеть, какой весомый вклад в защиту "нашего с вами сообщества" делает Украина. "Все вы видите насколько важно то, что мы с вами реально объединились после 24 февраля, вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО", - сказал Зеленский. Он призвал поддержать заявки Киева на членство Украины в ЕС и альянс, - передает ТАСС.

Он также призвал Запад ужесточить санкции против России и начать реализацию предложенной им ранее "формулы мира".

Зеленский подал заявку на вступление в ЕС 28 февраля. 23 июня Украине предоставили статус кандидата на вступление. 30 сентября он подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке.