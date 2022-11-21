Лукашенко опасается повторения казахстанских событий

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21 ноября 2022, 13:11

Через несколько недель в Белоруссии появится отряд специального назначения для противостояния беспорядкам. Власти республики опасаются, что в стране могут повториться события, которые произошли в начале года в Казахстане.



Белорусские силовики продолжают выявлять оппозиционно настроенных граждан, которые поддерживают лидера оппозиции Светлану Тихановкую. Власти полагают, что в стране находится ещё очень много людей, готовых выйти на протесты с целью свержения власти. Тихановская несколько дней назад провозгласила себя законно избранным президентом республики. Она считает, что в скором времени ей удастся взять власть в свои руки.



Глава внутренних войск республики Николай Карпенко пояснил, что новый отряд будет находиться в Минске и выполнять не только физические задачи по ликвидации противника, но и разведывательные функции. В Белоруссии постоянно растёт число людей, чьи действия силовики расценивают как экстремистские. При этом из страны продолжают уезжать не согласные с политикой властей граждане. Это активные люди, имеющие квалификацию и специальность. Они могли бы улучшить экономику страны, если бы в ней работали демократические институты. Из-за внешнего давления у населения упали доходы, уменьшились перспективы для улучшения жизни.