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21 ноября 2022, 11:58

Европа после введения санкций против российского газа потеряла больше, чем РФ. Сокращение экспорта углеводородов в страны ЕС потребовал от Брюсселя оперативного поиска альтернативных поставщиков. Газ начали поставлять США. Однако его стоимость в разы превышает российский экспорт. Сложилось впечатление, что Вашингтон решил заняться полноценной деиндустриализацией Европы. Украинский конфликт для этой цели стал удобным инструментом.



Решение ЕС ввести потолок цен на российские углеводороды может привести к непредсказуемым последствиям. В Москве допускают, что экспорт «голубого топлива» в европейские страны может полностью прекратиться. Если в прошлом году Россия поставила в Европу 167 миллиардов кубометров газа, то через три года данный показатель может составить 40 миллиардов кубометров.



Уже в этом году ЕС намерен снизить потребление газа на 15%. Это может негативно сказаться на производственном процессе. Известно, что в некоторых странах уже закрылась часть пекарен, предприятия по производству удобрений, металлов. Для ряда заводов газ является единственным источником энергии для обеспечения работы. В Брюсселе стали внимательно подсчитывать потери от ограничений, которые ранее были введены в отношении российского углеводородного экспорта.