Промежуточные выборы в США обозначили новые политические реалии в стране. Республиканцы намерены начать новое расследование в отношении действующего президента Джозефа Байдена и его сына Хантера. В свою очередь демократы намерены найти компромат на бывшего президента страны Дональда Трампа. Его подозревают в краже секретных документов из Белого дома. Для расследования его дела назначен специальный прокурор Джек Смит. Ранее он работал в Гааге. Это придаст расследованию особый колорит.
Хантера обвиняют в злоупотреблении наркотиками, а также в связях с проститутками. Отдельной темой является украинский вопрос. Несколько лет назад его заподозрили в коррупции, когда он входил в состав совета директоров компании Burisma. Она занималась добычей углеводородов на Украине. В должности директора Хантер получал зарплату в разы выше, чем полагалось.
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин был крайне недоволен работой Байдена младшего. Однако в скором времени глава надзорного ведомства с подачи властей США был смещён со своей должности. Пока никакие факты обвинений не доказаны. Но если они найдут юридическое подтверждение, позиция Джозефа Байдена будет ослаблена, как и шансы Дональда Трампа стать главой государства ещё раз.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Глава СОЦПРОФ Вострецов заявил, что после ухода с российского рынка иностранный бизнес несет большие потери
Володин о расстреле военными Украины безоружных российских пленных: Зеленский должен предстать перед трибуналом
Ананских заявил, что диверсии на «Северных потоках» произошли на территории Швеции и Дании для недопуска России к расследованию
- #ЗАУГЛОМ Иранские летающие шайтаны: страх и ужас группы Зеленского
- 13:21 Песков: МАГАТЭ должны быть обеспокоены постоянными обстрелами украинской стороной ЗАЭС
- 13:11 Лукашенко опасается повторения казахстанских событий
- 12:46 Польша запланировала разместить предложенные Германией американские комплексы Patriot на границе с Украиной
- 12:32 Пассажирский Superjet аварийно приземлился в Шереметьево из-за неисправности шасси
- Telegram | (Подписаться) Кадыров сообщил о ликвидации в центре Грозного преступника, который убил ножом сотрудника ГИБДД, совершавшего намаз