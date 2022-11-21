Байдена и Трампа ожидают новые разоблачения

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21 ноября 2022, 11:17

Промежуточные выборы в США обозначили новые политические реалии в стране. Республиканцы намерены начать новое расследование в отношении действующего президента Джозефа Байдена и его сына Хантера. В свою очередь демократы намерены найти компромат на бывшего президента страны Дональда Трампа. Его подозревают в краже секретных документов из Белого дома. Для расследования его дела назначен специальный прокурор Джек Смит. Ранее он работал в Гааге. Это придаст расследованию особый колорит.



Хантера обвиняют в злоупотреблении наркотиками, а также в связях с проститутками. Отдельной темой является украинский вопрос. Несколько лет назад его заподозрили в коррупции, когда он входил в состав совета директоров компании Burisma. Она занималась добычей углеводородов на Украине. В должности директора Хантер получал зарплату в разы выше, чем полагалось.



Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин был крайне недоволен работой Байдена младшего. Однако в скором времени глава надзорного ведомства с подачи властей США был смещён со своей должности. Пока никакие факты обвинений не доказаны. Но если они найдут юридическое подтверждение, позиция Джозефа Байдена будет ослаблена, как и шансы Дональда Трампа стать главой государства ещё раз.