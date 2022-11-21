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WP: коллективный Запад столкнулся с дефицитом вооружений для отправки на Украину

, 07:38 Источник: РИА Новости

WP: коллективный Запад столкнулся с дефицитом вооружений для отправки на Украину
военная техника НАТО, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Коллективный Запад столкнулся с дефицитом вооружений для отправки на Украину. Об этом информирует издание The Washington Post.

В материале указывается, что запасы военной техники и боеприпасов в Соединённых Штатах и странах Европы существенно уменьшились. 

Отмечается, что решение проблемы с существенным уменьшением запасов требует долгосрочных действий. 

В качестве примера в статье указывают Россию, у которой заводы по производству оборонной составляющей «работают в две и в три смены». 

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин также отметил выигрышное положение РФ относительно запасов и производства военной техники и боеприпасов.

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