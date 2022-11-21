WP: коллективный Запад столкнулся с дефицитом вооружений для отправки на Украину

Коллективный Запад столкнулся с дефицитом вооружений для отправки на Украину. Об этом информирует издание The Washington Post.
В материале указывается, что запасы военной техники и боеприпасов в Соединённых Штатах и странах Европы существенно уменьшились.
Отмечается, что решение проблемы с существенным уменьшением запасов требует долгосрочных действий.
В качестве примера в статье указывают Россию, у которой заводы по производству оборонной составляющей «работают в две и в три смены».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин также отметил выигрышное положение РФ относительно запасов и производства военной техники и боеприпасов.