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21 ноября 2022, 07:38 Источник: РИА Новости

военная техника НАТО, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Коллективный Запад столкнулся с дефицитом вооружений для отправки на Украину. Об этом информирует издание The Washington Post.

В материале указывается, что запасы военной техники и боеприпасов в Соединённых Штатах и странах Европы существенно уменьшились.

Отмечается, что решение проблемы с существенным уменьшением запасов требует долгосрочных действий.

В качестве примера в статье указывают Россию, у которой заводы по производству оборонной составляющей «работают в две и в три смены».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин также отметил выигрышное положение РФ относительно запасов и производства военной техники и боеприпасов.