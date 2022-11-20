В зоне проведения спецоперации убит один из основных рекрутеров иностранных наемников для Украины Гастон Бессон

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20 ноября 2022, 19:32 Источник: Российская газета

Украинские солдаты. Фото: Ashley Chan/globallook.com

В зоне проведения спецоперации убит 46-летний француз Гастон Бессон, который считается одним из создателей Украинского интернационального легиона. Об этом сообщил в твиттере его товарищ Денис Селер, пишет в воскресенье «Российская газета».

Как утверждает издание, Бессон был одним из основных рекрутеров иностранных наемников для участия в боевых действиях в Украине.

О своем богатом боевом опыте Бессон рассказывал в июле в интервью итальянской газете Il Giornale. В молодые годы он служил во французском спецназе, а затем стал "солдатом удачи" — воевал в Югославии, Бирме, Лаосе и Суринаме.

Ранее сообщалось, что освобожденный из российского плена британский наемник Эйден Аслин хочет вернуться в Украину в качестве военкора.