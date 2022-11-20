Билл Гейтс заявил, что украинский кризис истощил бюджет Европы и это сказалось на положении стран Африки

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20 ноября 2022, 15:57 Источник: РИА Новости

Билл Гейтс. Фото: Yoshio Tsunoda/globallook.com

Масштабная помощь Украине сказалась на бюджетах европейских стран, вследствие чего они стали гораздо меньше поддерживать нуждающихся на африканском континенте. Об этом заявил известный американский предприниматель, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс.

«Украинский кризис истощил бюджет Европы, что привело к снижению помощи нуждающимся», — приводит слова бизнесмена CNN.

По его словам, сократилась не только европейская государственная поддержка Африки, но и масштаб помощи благотворительных организаций — большинство из них переориентировались на Украину.

В свою очередь, Гейтс пообещал в ближайшие четыре года выделить на поддержку нуждающихся стран Африки 7 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании во время своего субботнего визита в Киев пообещал выделить Украине военной помощи на 59,5 млн долларов.