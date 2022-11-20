Каким стал Катар накануне ЧМ-2022: зимняя сказка на берегу Персидского залива

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20 ноября 2022, 12:40 Николай Хохлов, Журналист

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Катар станет первой мусульманской страной, принимающей чемпионат мира по футболу. Главный футбольный турнир мира на этот раз пройдёт зимой, поскольку летом температура в этой стране нередко поднимается выше 40 °C, что может стать непреодолимым фактором для спортсменов.



Катар расположен на полуострове, на берегу Персидского залива. Климат в стране пустынный - с жарким летом и мягкими зимами. В январе средняя температура составляет 17 °C, в июле — 36 °C. Дождь здесь является редкостью.



Численность населения Катара, согласно переписи 2020 года, составляет около 3 млн человек, при этом только в Дохе – столице страны – проживает свыше 800 тыс. Основную этническую группу в Катаре представляют арабы – 40%. Среди других этносов - пакистанцы (18%), индийцы (18%), иранцы (10%). Арабский язык является государственным.



Формой правления государства является абсолютная монархия. Интересно, что в 2012 году, согласно данным Forbes, Катар занял первую строчку по показателю «средний доход на душу населения», который составил 88 222 доллара США. С марта 2021 года минимальный размер оплаты труда в стране составляет 1 тыс катарских риалов ($274,65) в месяц. Катар обладает большими запасами нефти и природного газа. Добыча нефти и газа дают более 50 % ВВП, 85 % стоимости экспорта и 70 % доходной части государственного бюджета.



Известно, что на организацию чемпионата мира по футболу Катар потратил более 200 миллиардов долларов - в 17 раз больше, чем Россия на ЧМ-2018. Траты на турнир совместили с реализацией национального плана развития, который касается различных сфер жизни страны. Специально к турниру в Катаре построили город Лусаил, который находится всего в 25 километрах от Дохи. Красавец-стадион «Лусаил», рассчитанный на 80 тыс болельщиков примет финал ЧМ-2022.



Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В нём примут участие 32 лучшие сборные планеты.



