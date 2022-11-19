Глава крупнейшей энергокомпании Украины Тимченко: украинцы должны быть готовы покинуть страну до наступления зимы

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19 ноября 2022, 18:00 Источник: РИА Новости

Блэкаут в Киеве. Фото: Oleksii Chumachenko/globallook.com

Очередной массированный российский удар по критической инфраструктуре Украины может вывести из строя всю энергосистему, поэтому те украинцы, у которых есть такая возможность, должны быть готовы до холодов покинуть страну. Об этом в интервью BBC заявил в субботу глава ДТЭК - крупнейшей энергетической компании Украины — Максим Тимченко.

По его словам, отъезд жителей страны поможет снизить нагрузку на энергосистему. При этом он подчеркнул, что речь не идет об эвакуации.

«Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным. Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество», - заявил Тимченко.

Ранее, 17 ноября, еврокомиссар Янез Ленарчич заявлял, что состояние энергосистемы Украины приближается к критическому.