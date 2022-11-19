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Конашенков: российские войска наступают в ДНР

, 15:05

Конашенков: российские войска наступают в ДНР
Игорь Конашенков, MOD Russia/ globallookpress.com

Российские подразделения наступают в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

По его словам, действия российской армии на данном направлении имеют «наступательный характер».

В результате них удалось ликвидировать более 120 украинских боевиков, а также два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно работают на Купянском направлении.

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