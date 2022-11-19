Конашенков: российские войска наступают в ДНР

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19 ноября 2022, 15:05

Игорь Конашенков, MOD Russia/ globallookpress.com

Российские подразделения наступают в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.



По его словам, действия российской армии на данном направлении имеют «наступательный характер».



В результате них удалось ликвидировать более 120 украинских боевиков, а также два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.



Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно работают на Купянском направлении.