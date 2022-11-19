Канада увеличит своё военное присутствие на тихоокеанских просторах

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19 ноября 2022, 14:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rbc.ru

Как стало известно, министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила, что её страна планирует увеличение своего военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы будем наращивать наше присутствие и укрепим отношения в области обороны и безопасности с нашими партнёрами в регионе», - отметила министр. Пока что новая стратегия Канады в регионе ещё не опубликована, но в ближайшее время это планируется осуществить.

По словам госпожи Ананд, такая стратегия сделает Канаду лидером в продвижении мира и безопасности во всём секторе. С одной стороны планируется бросить вызов КНР по вопросам нарушения прав человека, но с другой – сотрудничать с властями Пекина в области климатических вопросов планеты.