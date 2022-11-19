В ФРГ начали тренировки по выживанию людей в экстренных условиях

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19 ноября 2022, 13:27

Фото: Arne Dedert/dpa, globallookpress.com

В Европе из-за энергетического кризиса стали готовиться к худшему развитию событий. И всё из-за санкционной войны, развязанной против РФ странами Запада. Теперь европейцам приходится посещать особые курсы, которые объясняют, как выживать в самых экстренных условиях, к примеру, без электричества.

В ФРГ уже начали готовить местных к худшему. Инструкторы обучают людей, как не «сломаться» во время произошедшей катастрофы, и что делать, когда «ничего не работает».

На этих курсах жители Германии узнают, что приводить питомцев в эвакуационные центры нельзя. В случае срочной эвакуации надо не забыть взять с собой беруши и маску для сна. Также в каждом доме должен иметься «короб для чрезвычайных ситуаций», в котором нужно хранить спички, свечи, фонарик и все необходимые лекарства. Питьевую же воду нужно покупать «про запас». На данный момент известно, что все курсы проводятся бесплатно.