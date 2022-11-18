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Белый дом: помощи Украине будет больше

, 21:14 Источник: РИА Новости

Белый дом: помощи Украине будет больше
Джон Кирби. Фото: Chris Kleponis/globallook.com

Конгресс США в настоящее время работает над вопросом дополнительного финансирования Украины. Об этом в ходе регулярного брифинга в пятницу сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

«Помощи будет больше. Мы работаем с Конгрессом над выделением дополнительного финансирования», - заявил Кирби.

Ранее член нижней палаты Конгресса Марджори Тейлор Грин выступила с жестким заявлением, в котором подвергла критике политику администрации США, направленную на поддержку Украины. По ее оценке, масштабы помощи Киеву возмутительны. 

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