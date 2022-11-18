Белый дом: помощи Украине будет больше

Конгресс США в настоящее время работает над вопросом дополнительного финансирования Украины. Об этом в ходе регулярного брифинга в пятницу сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.
«Помощи будет больше. Мы работаем с Конгрессом над выделением дополнительного финансирования», - заявил Кирби.
Ранее член нижней палаты Конгресса Марджори Тейлор Грин выступила с жестким заявлением, в котором подвергла критике политику администрации США, направленную на поддержку Украины. По ее оценке, масштабы помощи Киеву возмутительны.