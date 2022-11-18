Казахстан не признает Северный Кипр, несмотря на все усилия Турции

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18 ноября 2022, 15:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Вопросы всеобщего признания Северного Кипра до сих пор остаются актуальными. Для греков и киприотов – это очень больная тема. Но для представителей Организации Тюркских государств (ОТГ) данная тематика – самая важная на повестке дня. Не так давно Турция сделала ещё один шаг по сближению со своими «тюркскими соседями», на этот раз в военной сфере. В турецкой Ыспарте собрались представители всех «братских тюркских стран». Там были проведены антитеррористические совместные учения. И так сложилось, что на учениях присутствовали военные из частично признанного Северного Кипра. В целом, в последнее время Анкара и правда настроилась на то, чтобы «турецкий Кипр» признали все страны мира. Однако с этим есть кое-какие сложности.

В Самаркандской декларации существует пункт о том, что страны участницы «считают турок-киприотов частью «тюркского мира». Они приветствуют участие Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве наблюдателя при ОТГ. Правда в Казахстане такую идею не слишком сильно поддерживают, если не сказать обратное. Стоит напомнить, что одной из ключевых тем самаркандского саммита было предоставление ТРСК статуса наблюдателя при организации. Президент Казахстана Токаев выразил своё несогласие. А в Узбекистане отметили, что по итогам саммита по Северному Кипру никаких решений не принималось. Иными словами, проблематика статуса ТРСК – вопрос актуальный.

Президент Турции Эрдоган стремительно продвигает идею о признании Северного Кипра. Он даже написал в Twitter (заблокирован в РФ) о том, что решение о статусе наблюдателя всё-таки принято. После опровержения этих сведений Казахстаном и Узбекистаном, турецкий лидер продолжил стоять на своём, и заявил, что «вопрос решён и закрыт». Позиция Казахстана, судя по всему, пока останется неизменным. Ведь Токаев не раз давал чётко понять, что станет поддерживать только те государства, которые являются членами ООН. «Если один раз дать слабину, можно открыть ящик Пандоры», - отметили источники в МИД республики.

Этот подход Казахстана заслужил особое доверие со стороны главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. С ним Токаев встречался в прошедший четверг. Ведущий европолитик одобрил поддержку Астаны Устава ООН, в особенности по территориальной целостности разных стран. Поэтому вопрос полного признания Северного Кипра, вероятно, останется открытым ещё на очень длительное время. Казахский президент был очень убедителен в своих словах. Да и по мнению политологов, в самой ОТГ ещё нет чёткой структуризации, и понять, как именно даётся статус наблюдателя, пока невозможно.