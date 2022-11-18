В Катаре к чемпионату мира по футболу построили город

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18 ноября 2022, 12:42 Источник: sports.ru

На организацию чемпионата мира по футболу Катар потратил более 200 миллиардов долларов - в 17 раз больше, чем Россия на ЧМ-2018. Траты на турнир совместили с реализацией национального плана развития, который касается различных сфер жизни страны. Центральной частью амбициозного проекта стал город Лусаил, расположенный всего в 25 километрах от Дохи. Он был построен специально к турниру, практически с нуля.



Первое упоминание о Лусаиле приходится на 1908 год. Деревне тогда принадлежали 50 небольших домов, девять лодок для добычи жемчуга, два морских судна, три рыбацких лодки, 20 лошадей и 70 верблюдов. Лусаил считался резиденцией основателя современного Катара шейха Джасима бин Мухаммада Аль Тани.



В 2005 году власти Катара представили Лусаил как инвестиционный проект и назвали его «городом будущего». Идея заключалась в том, что Лусаил станет первым эко-городом, спроектированным с учетом влияния на окружающую среду. Например, охлаждать здания в Лусаиле будут экологически чистым и энергоэффективным способом – для этого в городе создана сеть подземных тоннелей с холодной водой.



Лусаил спланирован в соответствии с местными особенностями ландшафта. Он поделен на 19 специфических районов – например, есть район для игры в гольф и развлечений, под стадион тоже выделен отдельный квартал. Городская гавань станет одной из крупнейших в заливе, а еще там появились четыре искусственных острова, 22 отеля международного уровня, многокилометровая прогулочная набережная и огромный парк развлечений. В настоящее время город заселяют уже около 500 тысяч жителей.



Лусаил соединили с Дохой линией метро и железной дорогой. Таким видам транспорта отдали предпочтение, чтобы минимизировать вредные выбросы в атмосферу.



В городе построили крупнейший стадион чемпионата мира, который вмещает 80 тысяч зрителей. Всего на нем пройдет 10 игр. Финал турнира состоится тоже в Лусаиле.



Интересно, что после чемпионата мира стадион «Лусаил» планируют перестроить под объект гражданской инфраструктуры: там разместят жилье, торговый центр, кафе. Чтобы не вредить природе, все демонтированные детали передадут тем, кто нуждается в спортивной инфраструктуре.





Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; eastnews.ru/KARIM JAAFAR, MUSTAFA ABUMUNES



