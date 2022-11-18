На Таймс-сквер появился баннер на русском языке с призывом возвращаться домой

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18 ноября 2022, 12:00

В Нью-Йорке на площади Таймс-сквер татарстанская особая экономическая зона «Алабуга» разместила баннер на русском языке «Пора возвращаться домой». Представители компании сообщили, что данная реклама является настоящей, а не фейковой.

В пресс-службе прокомментировали, что россиянам реально предлагают приехать на родину. Сотрудники отметили, что «Алабуга» конкурирует по всем сферам с корпорациями мирового уровня. Сейчас ниши в РФ освободились, и хорошим специалистам они готовы платить достойное вознаграждение.

Более того, представители ОЭЗ «Алабуга» добавили, что российские специалисты – лучшие в сфере авиации, микроэлектроники и IT.