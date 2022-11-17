Мэтру американского кинематографа Мартину Скорсезе – 80 лет

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17 ноября 2022, 19:34 Александр Крохмаль, Журналист

Armando Gallo, globallookpress.com

Сегодня, 17 ноября, свой день рождения отмечает всемирно известный режиссёр и настоящий маэстро кинематографии Мартин Скорсезе. Он успел отметиться уже во многих жанрах, от детских приключений и мюзиклов до супер-боевиков с перестрелками. Его творчество ценят и уважают во всём мире. Скорсезе известен нам по таким фильмам, как «Таксист», «Бешеный бык», «Волк с Уолл-стрит» или «Отступники». Во многих его картинах принимали участие известные актёры боевиков и эпичных кинокартин. Стоит вспомнить Роберта де Ниро, сыгравшего в том же «Таксисте», или же Леонардо Ди Каприо, отличившегося в «Волк с Уолл-стрит».

А ещё многие забывают золотые фильмы далёких 70-х, которые просто нельзя не упомянуть. Например, первый фильм Скорсезе, который привлёк внимание каннских отборщиков, носит название «Алиса здесь больше не живёт» 74-го года. Там сюжет крутится вокруг 35-летней вдовы, которая путешествует по Штатам с маленьким сыном в поисках лучшей жизни. Отличился Мартин и в музыкальных жанрах. Стоит отметить его проект под названием «Последний вальс» 1978-го, посвящённый музыкальной кинодокументалистике. Данный фильм-концерт отчётливо даёт нам представление о современной для того времени музыке, и о ведущих музыкальных коллективах. Этот же режиссёр подарил нам и тяжёлый драматический фильм про Далай-Ламу, известный под именем «Кундун».

В нынешний век не найдётся, пожалуй, ни одного человека, который бы не знал Мартина Скорсезе и не был знаком с его работами. Его творчество достаточно обширно и считается практически бесценным. Едва ли найдётся тот, кто хоть как-то оспорит проекты Скорсезе и подвергнет их жёсткой критике. Многие по праву называют Мартина не столько режиссёром, сколько летописцем кинематографа второй половины ХХ века.