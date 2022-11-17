Эрдоган строит всетюркскую армию

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17 ноября 2022, 15:06

В турецком городе Испарта начались военные учения стран Организации тюркских государств. В Минобороны Турции заинтересованы в получении военной структуры, способной оперативно реагировать на кризисы.



Военнослужащие из нескольких государств отрабатывают навыки по обезвреживанию и уничтожению террористов. Несмотря на то, что главная цель Организации тюркских государств заключается в развитии всестороннего сотрудничества, тема армий ранее не поднималась. В условиях новых глобальных угроз, Анкара пытается взять на себя роль центра принятия решения азиатских государств.



От учений дистанцировались Узбекистан и Туркменистан. Они проявляют дипломатическую осторожность, стараясь не попадать под турецкое влияние. Особая роль в учениях отводится Казахстану. Ещё с момента получения суверенитета Турция начала поставлять в республику вооружение. При этом Астане приходится держать сложный баланс между Анкарой и Москвой. Казахстан имеет тесные связи с Россией, которые не могут быть променяны на идеологические и имперские обещания.



Тем не менее солдаты Казахстана проходят военную подготовку в учебных заведениях Турции. В свою очередь Астана намерена использовать турецкую землю как перевалочную площадку для экспорта своих энергоресурсов в Европу.