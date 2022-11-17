США в борьбе с Китаем могут уничтожить экономику Тайваня

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17 ноября 2022, 14:17 Источник: ng.ru

Фото: Cristian Ibarra / Pixabay

Вашингтон предложил Тайбэю прекратить поставку в Китай усовершенствованных полупроводников. Такой шаг связан с обязательствами по альянсу Chip 4, куда входят США, Япония, Южная Корея и Тайвань. Между тем изготовление компьютерных чипов является самой быстро развивающейся отраслью Тайваня.



Для Тайбэя отказ от поставок чипов в КНР – крайне невыгодное решение. На эту отрасль за последние 10 лет приходилось 60% обрабатывающей промышленности Тайваня. Индустрия производства чипов напрямую зависит от китайского рынка. В США по этому поводу совсем другие мысли: «эмбарго» на поставку чипов в Китай необходимо ввести для того, чтобы затормозить модернизацию армии Китая.



Рынок для чипов и оборудования, которое их производит, в КНР является самым большим в мире. В прошлом году он равнялся 29,6 млрд долларов. Это примерно равно одной трети мирового производства оборудования для полупроводников.



В схожей с Тайванем ситуации оказалась и Южная Корея. В прошлом году продажи чипов в Китай составили около 25% всего экспорта, а в США – примерно 15%. Сеул пока не торопится выполнять указания Вашингтона, хотя он тоже входит в альянс Chip 4.



«США сейчас решили резко наверстать производство микрочипов у себя дома. Тем не менее трудно представить, что американцы готовятся так больно ударить по Тайваню. Дело в том, что ведущие американские компании, которые производят микрочипы, сами находятся на Тайване. Они тесно сотрудничают с тайваньскими фирмами. То есть получают оттуда какой-то полупродукт и дальше производят сами», - рассказал Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики.



По его словам, весь мир понимает, что Тайвань является лидером по производству микрочипов.



«Думаю, Китай хочет воссоединить Тайвань с материком не только потому, что этого хочет партия, возможно, население. В то же время в Пекине хотят прибрать к рукам знаменитую тайваньскую фирму по производству чипов. Но на Тайване очень серьезно к этому подготовились. В случае вторжения они взорвут это предприятие. Оно уже заминировано», - сообщил эксперт.



