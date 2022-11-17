WP со ссылкой на разведку США: взрывы в Польше произошли из-за одной или двух украинских ракет С-300, отклонившихся от курса

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17 ноября 2022, 12:05

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Взрывы на польской территории произошли из-за одной или двух ракет украинского комплекса С-300, отклонившихся от курса. На это, как передает РИА Новости, указало американское издание Washington Post (WP), сославшееся на разведку Соединенных Штатов.

«Взрывы в Польше произошли из-за одной или двух украинских ракет С-300, которые "отклонились от курса", пишет Washington Post со ссылкой на разведку США», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, издание Financial Times проинформировало, что в Североатлантическом альянсе возмутились позицией президента Владимира Зеленского, упорно отрицающего, что в Польше упал именно снаряд армии Украины.