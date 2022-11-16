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Бывшая сотрудница «Манчестер Сити» воровала деньги клуба, чтобы оплатить свою свадьбу, ее посадили

, 17:19 , Журналист Источник: Sports.ru

Бывшая сотрудница «Манчестер Сити» воровала деньги клуба, чтобы оплатить свою свадьбу, ее посадили

На что только не идут люди ради оплаты свадебных торжеств! Как стало известно, бывшая сотрудница «Манчестер Сити» 33-летняя Фиона Барклай была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Она похитила из казны известного во всём мире клуба 104 тысячи фунтов для оплаты собственной свадьбы и подарков для семьи. Приговор огласили на заседании суда в прошедший понедельник. Госпожа Барклай полностью признала свою вину и раскаялась.

Также известно, что девушка, которая на данный момент ждёт ребёнка, проведёт в заключении половину назначенного срока. Она долгое время работала в организации менеджером по развитию бизнеса. Ещё в марте 2021 года Барклай уволили из клуба, после того, как обнаружились подозрительные транзакции в бухгалтерии. Дальнейшее расследование выяснило, что деньги выводились аж с 2019 года.

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