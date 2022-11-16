Бывшая сотрудница «Манчестер Сити» воровала деньги клуба, чтобы оплатить свою свадьбу, ее посадили

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16 ноября 2022, 17:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

На что только не идут люди ради оплаты свадебных торжеств! Как стало известно, бывшая сотрудница «Манчестер Сити» 33-летняя Фиона Барклай была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Она похитила из казны известного во всём мире клуба 104 тысячи фунтов для оплаты собственной свадьбы и подарков для семьи. Приговор огласили на заседании суда в прошедший понедельник. Госпожа Барклай полностью признала свою вину и раскаялась.

Также известно, что девушка, которая на данный момент ждёт ребёнка, проведёт в заключении половину назначенного срока. Она долгое время работала в организации менеджером по развитию бизнеса. Ещё в марте 2021 года Барклай уволили из клуба, после того, как обнаружились подозрительные транзакции в бухгалтерии. Дальнейшее расследование выяснило, что деньги выводились аж с 2019 года.