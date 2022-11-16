В Афганистане будут отрезать палец за воровство

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16 ноября 2022, 15:47 Ксения Калуга

Лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада приказал судам Афганистана назначать наказания по законам шариата. Теперь за совершенное преступление человека могут публично забить камнями или же отрезать ему конечности. Напомним, что талибы в августе прошлого года установили контроль над всей территории страны.

За разбой, похищение людей и другие правонарушения теперь будут наказывать по шариатскому закону. Представитель движения Забхиулла Муджахид заявил, что нужно внимательно изучить дела воров, похитителей и бунтовщиков. «Те дела, в которых выполнены все шариатские условия худуда и кысаса, вы обязаны реализовать. Это постановление шариата и моя заповедь, которая обязательна», – сообщил он.

Кысас и худуд– это виды наказания. Кысас реализует принцип «око за око», то есть назначается мера, аналогичная совершенному преступлению. Худуд предполагает забивание камнями, порку палками, отсечение конечностей и даже отрубание головы.

Одной из причин введения репрессивных мер стал рост преступности. Как сообщает источник, население Афганистана стремительно нищает. Несколько тысяч человек находится на грани голодной смерти. Из-за того, что людям нечего есть, они стали воровать. При этом отмечается, что власти никак не помогают местным жителям и не борются с проблемой.

*- организация запрещена в РФ.