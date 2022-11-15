Многие украинские города остались без света после российских ударов по объектам критической инфраструктуры

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15 ноября 2022, 18:03 Источник: ТАСС

"Скорая помощь", Anatolii Siryk/globallook.com

Во многих городах Украины во вторник вечером зафиксированы ракетные удары, после чего произошло экстренное отключение электроэнергии. Об этом сообщают региональные власти и информационные агентства.

Так, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракет в два жилых дома. Полгорода сейчас остается без света.

О ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры сообщается также из Львовской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой областей, Одесской областей.

Отключено электричество во Львове. Полностью обесточен Житомир. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин. Нет света также во многих районах Харькова, работа метро в городе остановлена.

По словам главы Николаевской области Виталия Кима, по Украине вечером 15 ноября выпущены три волны ракет.