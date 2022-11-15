Самыми быстрорастущими и проблемными регионами мира остаются Азия и Африка

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15 ноября 2022, 15:00 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Аналитики отмечают, что самыми быстрорастущими регионами нашей планеты остаются Африка и Юго-Восточная Азия. И похоже, что так будет дальше. Например, в Восточной и Юго-Восточной Азии проживает 2.3 млрд человек. В Центральной и Южной Азии – 2.1 млрд человек. На данный момент самыми густонаселёнными странами являются Индия и Китай. В каждом из этих государств проживает до 1.4 млрд жителей. И в ООН говорят, что уже в следующем году Индия может по численности населения перегнать КНР.

Также, согласно отчётам, более половины прогнозируемого прироста населения мира до 2050 года сосредоточится в следующих странах – в Демократической республике Конго, Эфиопии, Египте, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании. Страны Африки южнее Сахары обеспечат более половины прироста, ожидающегося до середины века. Считается, что серьёзное увеличение темпов роста пройдёт именно в ДРК (Конго) и Танзании. Население этих стран в ближайшее время удвоится. Также большие всплески роста произойдут в Нигерии, Эфиопии и Египте. Примечательно то, что вышеупомянутые страны, кроме Египта, являются крайне бедными и тяжёлыми для проживания, а их экономическая составляющая пребывает в «низине».

Что до Азии, то помимо КНР и Индии, наибольший прирост может быть зафиксирован в Пакистане и на Филиппинах. Как именно это может воздействовать на местную экономику – остаётся только гадать. Однако у некоторых экспертов уже существуют неблагоприятные прогнозы.