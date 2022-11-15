Британия платит Франции за охрану границы от мигрантов

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15 ноября 2022, 12:17

Министры оборонных ведомств Англии и Франции подписали соглашение об усилении контроля над Ла-Маншем. В стране Туманного Альбиона озабочены потоком нелегалов, которые пребывают в страну через пролив с французской земли.



В этом году Лондон переведёт в Париж 63 миллиона фунтов на укрепление береговой охраны. Пятая республика пообещала в обозримой перспективе увеличить состав охранников. Они активно используют дроны для контроля за территорией. С начала года в Англию прибыло уже 40 тысяч нелегалов. Их привлекают свободные условия проживания, наличие множества льгот, которых нет в странах ЕС. При этом, если в Британию им не удаётся пробраться, то в Европе они гарантированно остаются.



Проблемы в миграционной политике ЕС стало одной из причин выхода Британии из состава союза. Осень является одним из самых лучших сезонов для мигрантов, чтобы «переплыть» в цивилизованные государства. Однако Британия готова к серьёзному ужесточению законов в их отношении. Расходы на содержание мигрантов являются для бюджета страны незапланированными. Нелегалы из числа албанцев организовали даже в Англии целую мафиозную сеть, занимающуюся торговлей людьми.