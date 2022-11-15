Молдавия готова вооружить Украину со складов Приднестровья

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15 ноября 2022, 11:14

В Молдавии идёт активное обсуждение предложений ЕС. Руководство республики не исключает, что в скором времени страна станет членом НАТО. Глава Молдавии Майя Санду указала на готовность передать Украине боеприпасы, расположенные в Приднестровье.



В Молдавии наблюдается сложнейший энергетический кризис. Из-за нехватки газа страна перешла в режим жёсткой экономии газа и электроэнергии. Для интеграции в Европу Молдавия готова построить новые железнодорожные пути по стандартам ЕС. Пока в республике функционирует практически вся инфраструктура, созданная ещё в советский период.



Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил желание ЕС подключить Молдавию к проекту повышения мобильности войск НАТО. Для этого на территории республики могут быть построены современные автомобильные и железные дороги. По факту Молдавия начинает прямой контакт с НАТО, отказываясь от своего нейтрального статуса. Бывший министр обороны Виталие Маринуца считает, что Молдавии необходимо полностью избавляться от российского присутствия и влияния. Приднестровье должно вернуться в состав Молдавии. В Конституционном суде республики утверждают, что российские войска имеют оккупационные цели, находясь на территории непризнанной республики. В этих условиях сотрудничество с ЕС является гарантией защиты от России.