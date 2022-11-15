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15 ноября 2022, 09:35 Источник: РИА Новости

военные, MOD Russia / globallookpress.com

По заявлению офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко Киев направит основные силы на Луганск, если проследить за характером поведения украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого офицер говорил о безуспешных попытках прорвать оборону ЛНР. Марочко также считает, что луганское направление украинское командование видит одним из приоритетных.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков передал о поручении Президента РФ Владимира Путина о проведении демобилизации студентов ЛНР и ДНР, призванных на военную службу.