По заявлению офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко Киев направит основные силы на Луганск, если проследить за характером поведения украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого офицер говорил о безуспешных попытках прорвать оборону ЛНР. Марочко также считает, что луганское направление украинское командование видит одним из приоритетных.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков передал о поручении Президента РФ Владимира Путина о проведении демобилизации студентов ЛНР и ДНР, призванных на военную службу.