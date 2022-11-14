«За спасение всей Европы от американского рабства»: на улицах Рима появились плакаты с российским военным

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14 ноября 2022, 17:17

unsplash.com

Жители Италии заметили расклеенные на домах плакаты с изображением бойца Вооруженных сил РФ и буквы Z – символа спецоперации. Об этом рассказали в телеграм-канале Союз Добровольцев Донбасса.

Надпись на постере гласит: «Русский солдат борется не только за свободу Донбасса, но и за спасение всей Европы от американского рабства!». Эта фраза продублирована и на итальянском.

Также рядом с изображением солдата написано: «Мы там, где нужны».

Ранее стало известно, что итальянцы выражают сомнения в целесообразности накачивания Украины вооружениями. Многие считают, что вместо этого необходимо наладить отношения с Россией.