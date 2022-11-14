Индия пробивается в мировые лидеры

С началом «украинского кризиса» стало ясно, что пришло время глобального передела власти, и пока Россия втянута в вооружённый конфликт со странами НАТО и США, управляющими украинской армией, к будущему перераспределению власти готовится не только Китай, но и «тёмная лошадка» - Индия. Она давно аккуратно и эффективно занимает новые позиции, а её экономические успехи становятся всё заметнее.
Назначение Риши Сунака, индийца, на пост премьер-министра Великобритании, не стало сюрпризом. Ведь выходцы из Индии занимают как высокие государственные посты в Португалии, Ирландии, США, Гайане, Суринаме и других странах, так и руководящие должности в компаниях вроде Google, Micron, IBM, Microsoft и т. д.
Встретить индийцев можно в сфере высоких технологий, медицине и фармацевтике, космической отрасли - везде, где нужны образованные и амбициозные сотрудники. Государственная система обеспечила индийцев образованием и воспитала из них специалистов, прежде всего, для международного рынка. Но так как в них культивируется уважение к родине, культуре и обычаям, семье, они сделают всё, чтобы везде окружить себя индийцами со сходными ценностями.
Так, Индия проповедует мягкое усиление контроля над уже существующими организациями и некоторыми странами, что пригодится в грядущем переделе сил.
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