Азиатские страны могут ждать социальные взрывы из-за проблем с пенсиями

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14 ноября 2022, 10:47 Александр Крохмаль, Журналист

фото: globallookpress.com

Ещё в 18-м веке во времена плотно закрепившихся монархий, многие представители знати полагали, что заложенная система устоит на долгие века. А в 1789 году Париж уже охватили революционные настроения. Тысячи людей вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни. Впоследствии, это переросло в революцию, приведшую к десяткам тысяч смертей и интервенции окрестных государств. В 19-м веке во время «Весны народов» зазвучали призывы об отмене монархий, а позднее – в Европе сформировалось сразу несколько республик. Особый пример – это Франция, которая так и не восстановила империю, после подавления Парижской коммуны. Если посмотреть всю историю Европы, то можно отметить, что она полна отчаянной и непримиримой борьбы за лучшие жизненные условия.

Многими аналитиками считается, что государство заслуживает называться достойным, если там платят достойные пенсии. В Европе и во многих других странах мира этот вопрос давно решён. Но в Азии – проблема остаётся, и она до сих пор весьма актуальна. Явными примерами азиатских стран, не добившихся серьёзных успехов в улучшении условий жизни – являются Индия, Таиланд, Пакистан и Филиппины. Не стоит брать в пример Африку, где до полной стабилизации экономики и улучшения условий ещё очень далеко. Но в Азии проблема с пенсиями вполне могла решиться за все прошедшие годы. Тем не менее, общая ситуация там оставляет желать лучшего, и это как минимум. В Индии пенсии есть лишь для определённые категории людей. Большая часть стариков вынуждена полагаться на своих родственников. Но в особо тяжёлой обстановке находятся одинокие люди, которые, в прямом смысле, на грани гибели.

Что сейчас можно выделить в пенсионной системе Индии? Во-первых, возраст выхода на пенсию у представителей обоих полов – это 60 лет. Во-вторых, пенсия в этой стране – это роскошь. Она полагается только работникам госучреждений и военным. По подсчётам экспертов, это только каждый 10-й человек во всей Индии. Причём и с этим здесь плохо, размер пенсии едва доходит до 150 долларов. Для остальных не предусмотрено ничего. Правительство отказывается решать проблемы, связанные с выплатами населению и общей поддержкой. Жизнь стариков целиком и полностью зависит от родственников или в худшем случае, от религиозных организаций. Последние, в свою очередь, реальную помощь почти не оказывают. Некоторые даже шутят, что «индийские йоги, способные не есть и не пить годами, научились этому после 60».

Всё бремя поддержания стариков ложится на семью. Поэтому в Индии популярны многодетные семейства. А что же до одиноких людей, вдов и вдовцов? В этом случае, гарантирована абсолютная нищета и лишения. Вся несправедливость в том, что человек сталкивается с жуткими условиями жизни совершенно без вины. Его жизнь превращается в своеобразную тюрьму. В ней нет никаких стен, но из неё совершенно нет выхода. Ни закон, ни социальная система никак не защищают одиноких людей. Создаётся впечатление, что индийская власть пользуется принципами дарвинизма и постулатом «Выживает сильнейший». А ещё здесь популярно мнение о карме. Если человек обнищал и лишился всего – значит, такова его нелёгкая доля. Видимо, «согрешил в прошлой жизни, раз в нынешней познал лишения».

В Пакистане за отсутствие заботы о стариках полагается уголовная ответственность. Но ситуация с пенсиями там тоже одна из худших. Правительства не заботятся о пожилых, предпочитая, чтобы это делали сами люди. Хотя экономические возможности у этих стран вполне позволяют обеспечить людям достойное проживание. Не менее плачевная ситуация на Филиппинах, где уровень бедности зашкаливает, и где в отдельных регионах свирепствуют исламисты и радикалы. Что же касается Таиланда, то положение дел в этой стране известно каждому. Из-за отсутствия нормальных условий жизни и достойной работы, люди идут на смену пола, чтобы хоть как-то прокормиться, либо же просто занимаются проституцией. Нищие кварталы поражают своей безнадёжностью и ужасающей антисанитарией. Хотя стоит отметить, что незначительные пенсии всё же удаётся получить большей части тайского населения.

Теперь вернёмся к социальным взрывам. Нынешний год отчётливо показал, что даже такие «смиренные» страны, как Шри-Ланка, могут дать сбой и в прямом смысле взорваться. На территории этого государства до сих пор не утихают споры и противоречия. Люди выходили на улицы и громили всё вокруг, требуя достойных условий жизни, адекватных выплат и работы для всего населения. Бунты привели к вооружённым столкновениям. В Пакистане не так давно пришёл к власти новый премьер-министр, а старая власть, представлявшая собой фактическую деспотию, прекратила существование. Однако противоборство фракций, начавшееся после свержения премьера Имрана Хана, может привести к гражданской войне в любую минуту.

Если условия жизни и правительственная программа не изменятся в Индийской республике, её может ждать судьба Шри-Ланки или Пакистана, а в худшем случае – Бирмы. Несмотря на все заявления и обещания, премьер Нарендра Моди не стремится к улучшению условий в подконтрольной стране. Пенсионная ситуация по-прежнему – худшая в регионе. Большое количество нищих и бедных стариков приводит к высокой смертности и быстрому распространению болезней. Коронавирусный взрыв 2021 года отчётливо показал, насколько плоха и неэффективна индийская система здравоохранения. Но с того времени, она так и не изменилась. Условия жизни для индийцев совсем не поменялись.

В аналитических материалах отмечается низкий уровень организации самого индийского государства. Ни законодательная, ни исполнительная система не способны обеспечить для всех пенсии. Несмотря на многолетние попытки организации добровольного страхования и специальные отчисления для старости, ничего путного не выходит. Люди попросту боятся стареть, так как знают, что в этом возрасте их не ждёт ничего хорошего, если, конечно, они не родственники крупных бизнесменов, военных или правительственных агентов. А ещё проблема кроется в низкой рождаемости. Когда новых работников меньше, чем представителей пенсионного возраста, возникает дефицит средств для выплат.

Отсутствие серьёзной поддержки граждан со стороны властей и продолжение безнадёжной нищеты может поспособствовать в будущем массовым протестам и даже восстаниям. Причём, речь идёт не только об Индии, но и о других государствах. Протесты возможны на Филиппинах, в Таиланде и в охваченном противостоянием фракций Пакистане. Это может привести к любому исходу – к воцарению демократических фракций или же радикальных. Наиболее худшими сценариями являются допущение прихода к власти исламистов, как было в Афганистане, или радикально настроенных коммунистов (аналогов «Красных кхмеров»), склонных к массовому террору. Посему если правительства этих стран вовремя не возьмутся за себя и не организуют должной поддержки жителям, потрясений уже не избежать. Они рано или поздно произойдут.

Начать рекомендуется хотя бы с пенсионной системы, и обеспечить пожилых людей, всю жизнь работавших на благо государства, определёнными выплатами. Тогда каждый человек будет знать, что если он исчерпает свой ресурс и постареет, то у него не отнимут крыши над головой, и никто не посмеет лишить его пищи. Надёжная и спокойная старость – это уже первый шаг к созданию правильного общества, в котором человек считается ценным и уважаемым, а не незначительным «винтиком» в большой системе.