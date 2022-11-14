В Днепропетровской области Украины повреждена ЛЭП

Аргументы Недели → В мире 13+

14 ноября 2022, 09:19 Источник: РИА Новости

ЛЭП, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Днепропетровской области повреждена ЛЭП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областной военной администрации Валентина Резниченко.

В результате обстрела повреждена линия электропередачи, которая питала насосную станцию. Без воды остались около 45 тысяч семей.

На данный момент проводятся технические работы по восстановлению.

Ранее украинская компания «Укрэнерго» сообщила о выведении из строя Киевского и Харьковского энергоузла. Из-за повреждения инфраструктуры в регионах проблемы с электрикой.