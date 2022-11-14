В Днепропетровской области Украины повреждена ЛЭП

В Днепропетровской области повреждена ЛЭП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областной военной администрации Валентина Резниченко.
В результате обстрела повреждена линия электропередачи, которая питала насосную станцию. Без воды остались около 45 тысяч семей.
На данный момент проводятся технические работы по восстановлению.
Ранее украинская компания «Укрэнерго» сообщила о выведении из строя Киевского и Харьковского энергоузла. Из-за повреждения инфраструктуры в регионах проблемы с электрикой.