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В Днепропетровской области Украины повреждена ЛЭП

, 09:19 Источник: РИА Новости

В Днепропетровской области Украины повреждена ЛЭП
ЛЭП, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Днепропетровской области повреждена ЛЭП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областной военной администрации Валентина Резниченко.

В результате обстрела повреждена линия электропередачи, которая питала насосную станцию. Без воды остались около 45 тысяч семей. 

На данный момент проводятся технические работы по восстановлению. 

Ранее украинская компания «Укрэнерго» сообщила о выведении из строя Киевского и Харьковского энергоузла. Из-за повреждения инфраструктуры в регионах проблемы с электрикой.

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