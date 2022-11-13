В качестве одной из версий взрыва в центре Стамбула рассматривается теракт

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13 ноября 2022, 17:40 Источник: ТАСС

Фото с места взрыва: Telegram/t.me/ostorozhno_novosti

В качестве одной из версий взрыва на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула рассматривается террористический акт. Об этом сообщил новостной портал «Майнет».

Как заявили агентству ТАСС источники в правоохранительных органах Турции, в настоящее время нет информации о национальности и гражданстве людей, погибших и раненных в результате взрыва.

Предварительно сообщается о четырех погибших. Именно эту цифру приводят некоторые местные СМИ. Между тем, власти Турции выступили с заявлением, в котором сообщили о временном запрете на публикацию новостей о происшедшем. Они просят людей не паниковать и дать спецслужбам выполнить свою работу.