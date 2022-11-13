Немецкий депутат Вагенкнехт: сотрудничество Европы и России было «занозой в глазу» для Америки

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13 ноября 2022, 09:53 Источник: РИА Новости

Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Санкции против России выгодны только Соединённым Штатам, которые стремятся вновь стать «великими». С таким заявлением выступила депутат германского бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт.

В своём обращении депутат отметила, что в конфликте на Украине виновата Америка, которая заинтересована в том, чтобы стать «единственной мировой державой».

Вагенкнехт также подчеркнула, что рестрикции против РФ выгодны только для США, но не для Европейского Союза. Сотрудничество ЕС и России было «занозой в глазу» для властей Америки, подчёркивает политик.

С 7 октября в силу вступил восьмой пакет санкций против РФ от Евросоюза. Среди ограничений введены запрет на обслуживание криптокошельков граждан РФ, запрет на продажу военной техники и потолок цен на российскую нефть при транспортировке по морю.