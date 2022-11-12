Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Медведев: Россия проводит боевую работу, чтобы максимально сохранить жизни военнослужащих и гражданского населения

, 15:21 Источник: Телеграм-канал Дмитрия Медведева

Медведев: Россия проводит боевую работу, чтобы максимально сохранить жизни военнослужащих и гражданского населения
Дмитрий Медведев, фото: Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия стремится максимально сохранить жизни, проводя «боевую работу». Об этом он заявил в своих социальных сетях, в субботу, 12 ноября.

В публикациях политик решил указать на достижения страны в этом году. Медведев напомнил, что цель России при проведении «боевой работы» — это максимальное сохранение жизней военнослужащих и гражданского населения. 

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал уход ВС РФ из Херсона, заявив, что «все вернётся домой».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество