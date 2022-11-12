Медведев: Россия проводит боевую работу, чтобы максимально сохранить жизни военнослужащих и гражданского населения

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия стремится максимально сохранить жизни, проводя «боевую работу». Об этом он заявил в своих социальных сетях, в субботу, 12 ноября.
В публикациях политик решил указать на достижения страны в этом году. Медведев напомнил, что цель России при проведении «боевой работы» — это максимальное сохранение жизней военнослужащих и гражданского населения.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал уход ВС РФ из Херсона, заявив, что «все вернётся домой».