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ГПК Белоруссии: ВСУ минируют прилегающие к границе территории

, 13:01

ГПК Белоруссии: ВСУ минируют прилегающие к границе территории
Ilya Galakhov/ globallookpress.com

Украинские вооруженные силы продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета страны.

"Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска,
«…на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе», - передали в ведомстве.

В ГПК также рассказали, что боевики разрушают подъездные дороги в районах пунктов пропуска. Кроме того, повреждениям подвергаются объекты вблизи границ.

Отмечается, что информацию удалось получить благодаря соответствующему видеоматериалу.

Ранее сообщалось, что Украина строит стену на границе с Белоруссией.

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