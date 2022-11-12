ГПК Белоруссии: ВСУ минируют прилегающие к границе территории

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12 ноября 2022, 13:01

Ilya Galakhov/ globallookpress.com

Украинские вооруженные силы продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета страны.



"Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска,

«…на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе», - передали в ведомстве.



В ГПК также рассказали, что боевики разрушают подъездные дороги в районах пунктов пропуска. Кроме того, повреждениям подвергаются объекты вблизи границ.



Отмечается, что информацию удалось получить благодаря соответствующему видеоматериалу.



Ранее сообщалось, что Украина строит стену на границе с Белоруссией.