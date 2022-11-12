ГПК Белоруссии: ВСУ минируют прилегающие к границе территории

Украинские вооруженные силы продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета страны.
"Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска,
«…на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе», - передали в ведомстве.
В ГПК также рассказали, что боевики разрушают подъездные дороги в районах пунктов пропуска. Кроме того, повреждениям подвергаются объекты вблизи границ.
Отмечается, что информацию удалось получить благодаря соответствующему видеоматериалу.
Ранее сообщалось, что Украина строит стену на границе с Белоруссией.
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