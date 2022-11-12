Экономика стран Евросоюза едва выдерживает наплыв беженцев

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12 ноября 2022, 12:24 Источник: iz.ru

Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press

Европу захлестнула мощная миграционная волна. Потоки беженцев из Украины, Сирии, Афганистана и Африки создают серьезные проблемы экономике.



Из своей страны бегут даже турки, несмотря на то, что Турция сама является кандидатом на членство в ЕС. Только в августе прошения о предоставлении убежища подали 4600 турок. Прошения о предоставлении убежища в 27 странах — членах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии только за август подали почти 85 тыс. заявителей. Еще около 255 тыс. беженцев искали временную защиту. Но все рекорды в последнее время бьёт Украина. По данным ООН, с 24 февраля по 25 октября 2022 года в страны Европы бежали в общей сложности 7,7 млн украинцев. В целом с Украины в соседние страны отправились более 14 млн человек, но половина из них уже вернулась обратно. Известно, что больше всего мигрантов приняли Польша (1,5 млн) и Германия (1 млн).



Основной проблемой для стран является размещение беженцев. Тем не менее в Ирландии беженцев размещают в небольшом туристическом городе, население которого насчитывает 3 тыс. человек, каждый третий из которых — украинец. Счет за гостиницу оплачивает принимающая сторона, отопление в каждом номере без ограничений, питание — трехразовое. Пособие составляет €208 на одинокого человека. Работать украинцам можно на тех же условиях, что и местным, но вакансий немного.



Тем временем по данным The Guardian, в Великобритании в будущем году без жилья могут остаться 50 тыс. беженцев. Программа «Жилье для украинцев», позволившая принять 84 тыс. просителей, постепенно сворачивается. С февраля 1335 украинских семей, в том числе 945 семей с детьми, зарегистрировались как бездомные.



В Германии лидер крупнейшей оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц неодобрительно высказался о «социальном туризме» украинцев. Его возмутило, что некоторые их них возвращаются на родину по делам, а затем едут в ФРГ за пособием. Впрочем, политику за свои слова позже пришлось извиниться.



Стандартное пособие на одного взрослого приезжего в Германии составляет €449 и до €370 на ребенка. Власти ежемесячно тратят свыше €500 млн на выплату украинским беженцам базовых пособий по безработице. При этом лишь каждый 10-й из них смог трудоустроиться.



Эксперты отмечают, что в то время, когда Германия, как и весь Евросоюз, испытывает серьезные экономические трудности, волна беженцев лишь усугубит и непростое положение. Социальное напряжение, в свою очередь, может иметь и политические последствия.



