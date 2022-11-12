Шотландцы передумывают выходить из состава Великобритании

Избранный премьер-министр Великобритании Риши Сунак 10 ноября провёл переговоры с Николой Стерджен, которая занимает пост первого министра Шотландии. Встреча проходила в Блекпуле, где в повестку дня был включён вопрос о референдуме.
В день избрания на пост премьера Сунак провёл важные переговоры со Стерджен, где поднимался вопрос о самостоятельном распределении шотландских земель. Элизабет Трасс – предыдущий британский премьер, игнорировала желание Стерджен обсудить важные дела по телефону и назвала её «особой, ищущей внимания».
В последние месяцы проводится большое количество опросов, и жители Шотландии взяли под сомнение вопрос о выходе из состава Великобритании. В планах Стерджен проведение референдума в 2023 году, ближе к осени.
И всё же, жителей страны волнует вопрос о том, так ли уж необходим выход из состава Великобритании. Сторонников, желающих сохранить единое государство, становится всё больше.
В область задач первого министра Шотландии входит и насущный финансовый вопрос. Жители страны обеспокоены нестабильностью в финансовом плане. Стерджен добивается от Лондона определённости по поводу финансирования страны. Её позиция – это прекращение со стороны Лондона постоянного урезания бюджета. По её мнению, финансирование должно проходить без ощутимых потерь для шотландцев.
Эксперты считают, что правление Сунака не решит проблему с референдумом, а наоборот, сделает всё, чтобы Шотландия не обрела независимость.
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