Шольц пообещал Зеленскому поддержку в укреплении энергетической инфраструктуры и обеспечении средствами ПВО

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11 ноября 2022, 20:15 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Gehad Hamdy/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита «Большой двадцатки» провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

По его словам, Зеленский проинформировал Шольца по текущей ситуации в стране. В свою очередь, канцлер пообещал поддержку Киева в том, что касается восстановления энергетической инфраструктуры и обеспечения средствами ПВО.

«Канцлер подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Украину с учетом текущих приоритетов в области энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны», - сообщил Хебештрайт.

Кроме того, лидеры двух государств выступили за продолжение «зерновой сделки» после 19 ноября.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден выразили готовность продолжать поддерживать Киев «в меру своих возможностей».