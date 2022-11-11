Самая богатая женщина Финляндии оказалась русской

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11 ноября 2022, 12:49 Антон Дубровский, Журналист

Предприниматель Мария Северина родилась в России. 2021 год принес ей 18,2 миллиона евро, как сообщает финская пресса. Сегодня Мария находится на первом месте в списке самых богатых женщин Финляндии. В общем рейтинге самых успешных бизнесменов Финляндии Северина занимает 20-е место.

Бизнесвумен основала компанию HyTest, которая производит антигены и антитела для диагностики. Также HyTest занимается медицинскими тестами, которые стали очень востребованы в период пандемии.

Северина была генеральным директором компании до января 2022 года. После этого HyTest приобрел международный производитель медицинского оборудования Mindray. Это произошло во второй половине 2021 года.

Сейчас женщина является руководителем инвестиционной компании Almaral. Северина имеет докторскую степень в сфере биологии и иммунологии, которую она получила в Москве. В Финляндии она живёт почти 30 лет.