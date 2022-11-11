США не успевают остановить ядерную программу Ирана

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11 ноября 2022, 12:45

Формат отношений между Москвой и Тегераном беспокоит Вашингтон. Американцы считают, что союз двух государств может стать серьёзным противовесом в регионе. Военно-технологический потенциал Ирана недооценён.



Если американцы не предложат иранцам новый формат переговоров по ядерной программе, в обозримом будущем у ближневосточной республики появится стратегическое вооружение. Контакты с Россией позволяют получить для его производства необходимое оборудование и помощь специалистов.



Результаты выборов в Конгресс США несколько озадачили президента Джозефа Байдена. Западные дипломаты напоминают ему, что времени для контактов с исламской республикой у Вашингтона не так много. В противном случае Иран полностью уйдёт под влияние России. Единственным выгодным вариантом для Тегерана является снятие американских санкций. Однако республика живёт под ними уже на протяжении 40 лет. Экономика Ирана уже приспособилась к ограничениям, которые в определённых сферах пошли только на пользу.



Исламская республика не готова принимать все предложения Запада. Американцев беспокоит использование ВС РФ иранского оружия в зоне специальной военной операции на Украине. При этом официального подтверждения этому нет. Тегеран имеет серьёзные технологии производства не только дронов, но и ракет.