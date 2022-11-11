Белорусских рабочих обвиняют в государственной измене

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11 ноября 2022, 12:06

Национальное собрание Белоруссии рассматривает новый закон об амнистии заключённых. Однако он не распространяется на осуждённых за экстремизм.



В Гомеле как раз проходит суд над десятью участниками объединения «Рабочего руха». Они обвиняются в формировании экстремистской группировки. По заявлениям спецслужб, организация создана под руководством лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Выступая в Совете Европы, она требовала применить радикальные меры к Лукашенко.



Гомельская организация экстремистов создана в прошлом году. Её члены трудились на крупных предприятиях страны. Подсудимые вербовали других коллег для проведения акций протеста. Обвиняемые могут иметь отношение к передаче важной информации о промышленном производстве. Белорусам грозит до 15 лет лишения свободы.



Глава государства Александр Лукашенко считает, что на белорусских предприятиях ещё трудится очень много людей, которые работают на Запад. Спецслужбы будут выявлять их и арестовывать. Они вредят экономике государства. Лукашенко считает, что особое внимание необходимо уделять руководству предприятий.



Совет Европы резко осуждает действия белорусских властей, которые запрещают гражданам выражать своё мнение.