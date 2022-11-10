Как советские разведчики неоднократно спасали мир от ядерной войны

Далеко не всем потомкам известен исторический подвиг разведчика Владимира Горового. Необыкновенный человек с легендарным прошлым в одночасье разрешил ядерный конфликт и миллионы человеческих жизней были спасены.
Судьба разведчика складывалась непросто. Он и сегодня в 90 летний юбилей, не сидит на месте, а делится бесценным опытом с теми, кто несёт боевую службу на всех рубежах нашей необъятной Родины.
Карибский кризис прошлого столетия, который развернулся в 1962 году, мог стать для мира самой страшной катастрофой. Конфликт между Соединёнными штатами и СССР раскалился до предела. Благодаря Александру Феклисову, резиденту нашей разведки, удалось повернуть ситуацию в иное русло.
Разведчик смог передать информацию через влиятельных лиц, что в случае нападения на Кубу, советские танки въедут на земли Западного Берлина. Конфликт был исчерпан, миллионы жизней спасены.
В 1961 году французом Жоржем Паком была передана в Центр информация о «красной линии», пересечь которую означало – начало ядерной войны. Берлинскую стену построили, а конфликт сошёл на «нет».
В 80-х годах НАТО разворачивает учения, которые правительство СССР воспринимает, как прямую угрозу на ракетно-ядерное нападение на Советский Союз. Расчёт НАТО был понятен – спровоцировать советских военных на военные действия. Райнер Рупп, немецкий разведчик, работавший под псевдонимом Топаз, вовремя проинформировал наши службы. Конфликт был разрешён.
1973 год. Война назревает между Арабскими странами и Израилем, но, не без участия Соединённых штатов и Советского союза. Разведчиком Владимиром Горовым своевременно был передан важный материал о намерениях Запада. Советский разведчик смог предотвратить серьёзный конфликт мирового масштаба.
Бесценный опыт Владимира Горового был отмечен боевой медалью «За отвагу», а мир на Земле был снова сохранён.
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