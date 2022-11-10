Больше не для женщин: в США конкурс красоты от организации «Мисс Америка» выиграл трансгендер

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10 ноября 2022, 18:07 Вальтер Ириш

В Соединённых Штатах конкурс красоты под названием Miss Greater Derry, под эгидой организации «Мисс Америка», выиграла женщина-трансгендер. Зовут её Брайн Нгуйен. Она имеет вьетнамские корни. На церемонии была представлена в вызывающем красном платье. В соцсетях уже появилось видео награждения этой женщины, которая является, при этом, биологическим мужчиной.

Нгуйен стала первым трансгендером, получившей такой титул в организации «Мисс Америка». Помимо диадемы она вдобавок получила от компании хорошую стипендию размером в 7500 долларов. На видео отчётливо видно, что стоящие рядом с Брайан девушки радостно аплодировали своей коллеге. Однако пользователи интернета предполагают, что эта радость была совсем не искренней. Не все восприняли этот момент однозначно. Скорее наоборот, на победительницу обрушилась волна жёсткой критики.