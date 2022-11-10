Между Римом и Парижем разгорается миграционный скандал

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10 ноября 2022, 15:01

Мигранты, прибывшие на лодках к берегам Италии, лишь в ограниченном составе смогли попасть на территорию страны. Судно Ocean Viking французской гуманитарной организации с нелегалами итальянцы не приняли. Это вызвало гнев у французского правительства, так как формально Рим был обязан принять всех беженцев.



Итальянские власти позволяют сойти на берег только женщинам с детьми. Судно Ocean Viking плавало у берегов Италии на протяжении двух недель, а потом уплыло в сторону Корсики. В Риме считают, что если Париж осуждает за жёсткую миграционную политику, то пусть сам принимает всех нелегалов. Италия предпочитает бороться с нелегалами, а не получать из бюджета ЕС средства на их содержание. На сушу могут сойти только мигранты, получившие разрешение властей, указали в партии «Братья Италии».



Миграционная сага может стать предметом спора о выделении Италии средств из европейского бюджета на восстановление экономики после пандемии. Формально Рим прав, так как бюджет государства не предусматривает расходов на содержание мигрантов. Но общая европейская политика обязывает весь регион относиться к нелегалам толерантно, если они ищут в Старом Свете убежище. При этом их число стремительно растёр, к чему оказались совершенно не готовы в Брюсселе.