Мелания Трамп потратила миллионы на образ для похода на избирательный участок

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10 ноября 2022, 14:21

Мелания Трамп, фотомодель, дизайнер и бывшая первая леди США, приняла участие в выборах, надев наряд стоимостью в миллионы рублей.

Супруге бывшего президента США Дональда Трампа 52 года. Она появилась на избирательном участке в Палм-Бич, Флорида в черно-сером приталенном платье миди-длины от бренда Alexander McQueen (1990 долларов или 122 тысячи рублей). Модель также продемонстрировала черные лодочки на высоких каблуках от Christian Louboutin стоимостью в 795 долларов (49 тысяч рублей) и сумку Hermes Kelly. Как сообщает Daily Mail, точная цена сумки неизвестна, но похожую модель можно найти в перепродаже на аукционе Sotheby’s за 30 500 долларов (1,9 миллиона рублей).

Подводя итог, журналисты определили примерную общую стоимость образа Мелании Трамп. Она составила 33 285 долларов (более 2 млн рублей).

В свою очередь, в октябре, жена принца Гарри, Меган Маркл, была замечена в брюках за 69 тыс. рублей. На фотографиях Маркл запечатлена вся в черном (водолазка, кожаные штаны). Также Меган добавила к своему образу серьги-кольца и часы, убрав волосы в хвост.