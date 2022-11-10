Кумир американской молодежи рэпер Канье Уэст все чаще ведет себя неадекватно и восхищается Адольфом Гитлером

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10 ноября 2022, 14:19

Фото: Канье Уэст, MediaPunch/face to face

В последнее время всемирно известный рэпер-скандалист Канье Уэст (теперь он зовётся Йе) несёт серьёзные репутационные потери. У него заметно поубавилось число поклонников. Крупные компании разрывают с ним сотрудничество. Темнокожие американцы обвиняют его в расизме. Хейтеры считают Уэста психически ненормальным. Иными словами, дела у певца идут из рук вон плохо. Осенью этого года они стали только ухудшаться из-за очередных выпадов артиста.

Например, на показе новой коллекции Yeezy, принадлежащей самому рэперу, в октябре этого года представили целую серию футболок с надписью «White Lives Matter». Эти слова явно намекали на организацию, известную под именем «Black Lives Matter», которая распространила своё влияние в США в 2020-м, а потом поспешно «ушла в тень». Подобным действием Уэст дал понять, что никогда не поддерживал и не поддерживает BLM. В конце концов, это ведь экстремисты и радикалы, призывающие к насилию. Также Уэст намекнул, что именно «он убил это движение». Критика посыпалась на музыканта с бешеными темпами. В США ещё остались люди, неравнодушные к событиям 2020-го, и в особенности к истории с Джорджем Флойдом, который погиб из-за полицейского насилия.

Помимо всего прочего, Уэст умудрился оскорбить Adidas, с представителями которой был долгое время связан. В компании решения рэпера раскритиковали и заявили, что пересмотрят с ним всю систему партнёрства. На что Канье ответил, что «он и есть Адидас», предварительно написав в адрес организации ругательное слово. Свои футболки с надписями «White Lives Matter» он пообещал продавать дальше, невзирая ни на что. А ещё – в начале октября рэпер «прославился» антисемитскими словами. В переписке с рэп-легендой Дидди Уэст затронул еврейскую тему. Когда обвинения в антисемитизме последовали далее, он ответил, что «когда проснётся, устроит еврейскому народу Dfcon-3».

Более того, появилась информация, что Канье – большой поклонник Гитлера и уважает его за то, что тому удалось «аккумулировать столько власти». Уэст якобы даже хотел назвать в честь Гитлера один из своих альбомов, но потом все-таки передумал.

Забавно то, что Канье себя антисемитом не считает, так как по его словам, «темнокожие вообще-то тоже евреи». За агрессивные речи музыканта забанили в Twitter (заблокирован в РФ) и Instagram (запрещена в РФ), однако потом доступ к аккаунтам вернули. Также Уэст давал интервью каналу Fox News, где тоже отличился ненавистническими высказываниями. Издание Vice опубликовало отрывки разговора, которые не вошли в финальный монтаж. «Знаете, если бы детям в школе рассказывали про Хануку, они бы освоили финансовые махинации», - сказал рэпер. Потом он заявил о своих конспирологических взглядах по поводу Planned Parenthood, которые, по его мнению, контролируют количество рождающихся евреев и связаны с ку-клукс-кланом.

Спустя почти месяц после этого интервью, в Adidas не выдержали и расторгли с Уэстом контракты. В компании отметили, что там не приемлют антисемитизма и проявления языка вражды. И эта организация стала не единственной, кто разорвал с Канье договор. В течение двух недель от работы с рэп-звездой отказались в Gap, Balenciaga, Def Jam и Stem. На певца подали в суд родственники Джорджа Флойда из-за его слов о том, что афроамериканец умер от передозировки. В целом, репутация Уэста становится только хуже. И уже трудно скрывать, что у знаменитого рэпера есть серьёзное психическое заболевание. О ментальных проблемах и биполярном расстройстве Уэста знают уже в каждой американской газете.