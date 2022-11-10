Украина наживёт себе врага в лице Китая из-за национализации «Мотор-Сич» по указанию США

Аргументы Недели → В мире 13+

10 ноября 2022, 13:31

Конфликт между Китаем и Украиной вокруг стратегического предприятия «Мотор-Сич» набирает обороты. Владимир Зеленский под предлогом военного положения национализировал завод, контрольный пакет акций которого приобрела китайская компания Beijing Skyrizon.



Теперь её представители подали иск к Украине в Арбитражный суд в Гааге. Цена вопроса составляет 4,5 миллиарда долларов. В эту сумму вошли стоимость самого контрольного пакета акций, вложенные в модернизацию производства деньги, компенсация за неподобающие действия Киева, применившего ко всему прочему санкции против китайских предпринимателей. В качестве обоснования приведена ссылка и на двухстороннее соглашение между Украиной и КНР 1992 года о взаимной защите инвестиций, которое было нарушено самым явным образом.



Прямыми виновниками конфликта вокруг «Мотор-Сич» являются США. Именно тогдашняя администрация Дональда Трампа надавила на Зеленского с целью разорвать отношения с китайскими инвесторами. Причина такого шага одна – не допустить Поднебесную к освоению технологий моторостроения.



Дата начала разбирательства в Гааге ещё не определена. Тем интереснее будет наблюдать за ходом судебного процесса. В связи с этим в Китае опасаются, что собранную доказательную базу перевесит политическая целесообразность и мощный международный административный ресурс, поддерживающий Украину на многих фронтах.