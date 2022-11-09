Китай призвал мир к «единой судьбе в киберпространстве»

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9 ноября 2022, 15:34 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Китай ответил на технологические и информационные попытки изоляции Запада. Пекин решил построить «Сообщество единой судьбы в киберпространстве» и заняться «созданием лучшего будущего для человечества». Именно такая китайская инициатива выпущена в виде Белой книги Государственного совета КНР.



«Интернет превратил мир в «глобальную деревню» и международное сообщество становится все более взаимосвязанным, превращаясь в сообщество единой судьбы», – сообщается в Белой книге.



Утверждается, что все человечество несет ответственность за развитие, пользование и хорошее управление интернетом, чтобы он приносил еще больше пользы населению всей планеты. Китай говорит о необходимости человечеству объединить усилия для борьбы с проблемами и вызовами, связанными с развитием и безопасностью в киберпространстве. Сообщество единой судьбы в киберпространстве, согласно Белой книге, является важной частью сообщества общей единой судьбы человечества.



Для создания «сообщества единой судьбы» в киберпространстве предлагается придерживаться концепции глобального управления, основанной на совместных консультациях, и продвигать многостороннюю, демократическую и прозрачную международную систему управления интернетом. При этом в Белой книге КНР заявляет о намерении стать «интернет-державой» и «цифровой страной».



К концу 2021 года масштабы цифровой экономики Китая достигли 45,5 трлн юаней, что составило почти 40% от ВВП страны. Ранее о глобальной цифровой экономике говорилось, что объем цифровой экономики КНР превысил 7,1 трлн долл. При этом известно, что цифровая экономика США создает добавленную стоимость к ВВП в объеме чуть больше 2 трлн долл.



На июнь 2022 года в КНР насчитывалось 1,05 млрд интернет-пользователей, а уровень доступности интернета достиг 74,4%. В стране создана крупнейшая в мире сеть 5G, и Китай стал одним из мировых лидеров в области таких стандартов и технологий.



В 2021 году объем розничных онлайн-продаж потребительских товаров в Китае составил 10,8 трлн юаней, увеличившись на 12% в годовом исчислении. Объем трансграничной электронной торговли КНР достиг 1,92 трлн юаней с приростом на 18,6% в годовом исчислении.



В Белой книге заявляется, что Китай готов сотрудничать с другими странами для содействия созданию еще более справедливого и разумного, открытого и инклюзивного, безопасного и стабильного, оживленного киберпространства.



Тем временем Соединённые Штаты ввели масштабный пакет санкций против китайских компаний. Новые ограничения запрещают им покупать передовые чипы и оборудование для их производства без лицензии, а также ограничивают возможность «лиц США», включая американских граждан или держателей грин-карт, оказывать поддержку «разработке или производству» чипов на определенных производственных предприятиях в Китае.



Запрещён экспорт в Китай передовых чипов, произведенных в любой точке мира по американским технологиям. Блокируются также экспорт оборудования и инструментов для изготовления современных чипов. К санкциям США планирует присоединиться и Европа.



Известно, что уже сократился импорт микросхем в Китай, а в самой стране снизилось производство чипов.



По мнению некоторых экспертов, возможность поучаствовать в китайском «Сообществе единой судьбы» будет в некотором смысле привлекательной для российских чиновников, курирующих интернет.



«Если единая судьба поможет обойти санкции на оборудование, то нам придется ее разделить», – считает аналитик «Финам» Леонид Делицын.



Эксперт «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов сомневается в том, что Россия способна поучаствовать в «Сообществе единой судьбы»:



«В первую очередь из-за культурного и языкового барьера. Китайский интернет – это совершенно закрытый мир (в отличие от мультиязычных западных сайтов), созданный исключительно для носителей китайской культуры».



