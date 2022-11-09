Иран может позволить себе дружбу с Россией, потому что не боится США

Аргументы Недели → В мире 13+

9 ноября 2022, 15:14

Киев начал угрожать Тегерану санкциями и даже «ударами», не имея для этого ровно никаких возможностей. А вот Иран имеет. Иран и США-то не опасается. И что в Киеве даже не представляют размер неприятностей, в которые попадут, если не перестанут угрожать Ирану.



При этом Иран откровенно «троллит» самопровозглашённое «мировое сообщество сателлитов США», то заявляя, что ничего России не продавал, то вдруг продавал, но до начала СВО, а завтра они ещё чего-нибудь весёлое придумают. Все прекрасно понимают, что эти слова – игра ума, но сделать не смогут ничего. Не санкциями же пугать страну, которая больше сорока лет живёт под ними?



Да, безусловно, барражирующие боеприпасы «Герань-1» (локализованная версия «Шахед-131») и «Герань‑2» («Шахед-136») сыграли и играют свою роль в проведении важной части СВО – разрушении энергетического, промышленного да и военного потенциала Украины. Причём делается это за очень небольшие деньги, несравнимые с ценой наших управляемых авиационных или крылатых ракет (КР) любого типа базирования. Не говоря о квазибаллистических «Искандерах-М».



Барражирующие боеприпасы (ББП) у нас есть и своей разработки. Применяются с начала СВО, и всё активнее. Правда, они малого радиуса. Зато в отличие от практически автономных «Гераней» способны реализовать принцип «увидел – поразил» благодаря системам самонаведения. И обсуждаемая в открытой печати поставка в Россию дальнобойных и оснащённых мощными боезарядами и головками самонаведения (ГСН) иранских ББП типа «Араш» – тут тоже мало что изменит. Появится ещё один недорогой инструмент с более обширными возможностями. Истерят в киевских военных бункерах и по поводу предполагаемой западными аналитиками поставки в Россию иранских баллистических ракет (БР) «Фатх‑110» и «Зольфагар». Неизвестно, принято ли такое решение или нет, но и эти иранские «изделия» не являются чем-то сверхвысокотехнологичным в этой области.



Наши ракеты – совсем иной уровень. Квазибаллистический «Искандер» потому и «квази», что его траектория может сильно отличаться от обычной. Он управляется на всей траектории полёта. При этом «Искандер» – не просто маневрирующая, а гиперзвуковая ракета. Перехватить её в режиме, когда включены все маневренные и помеховые возможности, даже наша ПВО-ПРО затруднится.



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